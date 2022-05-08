«الشرقية المتحدة»: يوم الإمارات الطبي دليل على تقدير القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

قال مجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي لـ«الشرقية المتحدة للخدمات الطبية»، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية» بمناسبة «يوم الإمارات الطبي»: «إن تخصيص «يوم الإمارات الطبي» في 9 مايو من كل عام، ما هو إلا دليل على حرص واهتمام وتقدير القيادة الرشيدة، لدور القطاع الطبي في نهضة الدولة والاحتفاء بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في تنمية المجتمع».

وأكد أبو زنط أن تجربة دولة الإمارات في محاربة جائحة «كوفيد ـ 19» من بين أفضل التجارب عالمياً، ما يعكس مدى قوة وصلابة القطاع الطبي والتعاون بين مختلف الجهات والقطاعات. وقال: «نفخر لكوننا جزءاً من شبكة (مبادلة للرعاية الصحية)، ونشيد بجهود مقدمي الرعاية الصحية والمتخصصين وهيئة التمريض في منشآتنا المختلفة، والتي تضم كلاً من مستشفى دانة الإمارات وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي».