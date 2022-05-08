سلطان بن طحنون يشيد بجهود الكوادر الطبية

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بجهود الكوادر الطبية وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تخصيص «يوم الإمارات الطبي» في التاسع من شهر مايو من كل عام يهدف إلى الاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير إسهاماتهم ودورهم المهم في خدمة الوطن.

وأعرب معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة التي تحتفي بها الدولة هذا العام للمرة الأولى، عن شكره وامتنانه للأبطال الحقيقيين في المجتمع والذين بذلوا جهودهم وكرسوا أنفسهم في سبيل توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية التخصصية لأفراد مجتمع دولة الإمارات خاصة تفانيهم وتضحياتهم التي قدموها خلال التعامل مع جائحة «كوفيد - 19».

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: «إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الدولة قدوة ملهمة وإن إسهاماتهم في خدمة المجتمع موضع تقدير حيث كانوا على أهبة الاستعداد وحاضرين على الدوام في الأوقات الصعبة مما جعل لدورهم بالغ الأهمية والأثر في كفاءة استجابة دولة الإمارات وتعزيز قدراتها على مواجهة تحدي جائحة «كوفيد - 19».

وأضاف معاليه: «ونحن نحتفي للمرة الأولى هذا العام بمناسبة «يوم الإمارات الطبي».. فإننا نكرم ونحتفي بجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يقدمون خدماتهم الجليلة والنبيلة في مختلف أنحاء الدولة ويؤكدون التزامهم المستمر بتحسين حياة المرضى وتقديم المساعدة اللازمة لهم لينعموا بصحة وعافية وحياة سعيدة». وقال «بهذه المناسبة، فإن مكتب فخر الوطن يعبر عن شكره وتقديره للعاملين في مجال الرعاية الطبية في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «المكتب أطلق سلسلة من المبادرات بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والتي من خلالها تمكن من تقديم الدعم إلى العاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مرافق الرعاية الصحية، وعائلاتهم، وذلك في إطار جهود مكتب فخر الوطن على مدار العامين الماضيين لدعم هذه الفئة التي تفانت في عملها في خط الدفاع الأول تقديراً ووفاء لعملهم وإخلاصهم». وأشار معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان إلى أن أبطال خط الدفاع الأول جسدوا قيم التضحية والعطاء في سبيل الوطن خلال فترة «الجائحة» والتحديات التي فرضتها، مؤكداً أن أعمالهم ستبقى في ذاكرتنا على الدوام، وسيواصل مكتب فخر الوطن أداء دوره في تقديم كل الدعم والتقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات.