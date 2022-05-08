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«ضمان»: تسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية
حمد عبدالله المحياس
9 مايو 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

 أكد حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» أن يوم الإمارات الطبي يسلط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات في القطاع الصحي بسواعد جنود خط دفاعنا الأول الذين سخروا جهودهم للحفاظ على صحة المجتمع وسطروا بعطائهم المتواصل أسمى معاني الإنسانية ليساهموا في تعزيز جودة حياة الأفراد بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة وسلامة المجتمع على رأس أولوياتها وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وتعزيز تنافسيتها. 
وقال المحياس في تصريح له في هذا الصدد: «نفخر في «ضمان» بكوادرنا الطبية العاملة ضمن الشركة ولدى شبكة مزودي الخدمات الطبية التابعة لنا، ونثمن جهودهم المتواصلة للعمل على دعم أهدافنا الرامية إلى تزويد أفراد المجتمع باستمرارية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة، ونؤكد في الوقت نفسه التزامنا بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين الكوادر الطبية من أداء دورهم النبيل ودعم القطاع الصحي بشكل عام لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة على مستوى القطاع محلياً ودولياً».

حمد عبدالله المحياس
الشركة الوطنية للضمان الصحي
ضمان
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