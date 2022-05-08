«التعليم الانغماسي»... الموجة المقبلة من تطوير النظم التعليمية

دينا جوني (دبي)

بدأت المجالس والمنتديات التعليمية في الإمارات ومختلف دول العالم النقاش حول الموجة التحديثية المقبلة: عالم «التعليم الانغماسي» أو «الغامر» المعروف ب«الميتافيرس»، وتقديمه كعالم جديد مواز ستنتقل إليه المدارس والجامعات، ليكون عنصر الجذب الرئيسي للطلبة، وكحلّ سحري لمختلف الثغرات التي أوجدها التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا. في المقابل، يتفق عدد من الخبراء الذين التقتهم «الاتحاد» على أن الثورة في التدريس والتعلم لن تقودها التقنيات الجديدة، بل ستقودها المجتمعات المدرسية، أما تقنيات التعليم الغامر والميتافيرس فمن شأنها أن تساهم في إثراء النظام التعليمي الحالي وليس استبداله. والتعليم الانغماسي أو الميتافيرس هو مجتمع تعليمي افتراضي، أبطاله طلبة ومعلمون وكوادر إدارية «رمزيين»، يتحركون في مدارس وجامعات رقمية موازية للعالم الواقعي، وهو يسمح بتقليد ومحاكاة مواقف من الحياة، فيرسل الطلبة في ثوان للتعرّف عبر شخصياتهم الافتراضية على طبيعة سطح القمر، أو زيارة سفينة التايتانيك في مقرها أسفل المحيط. ومن أبرز سبل استعداد المجتمع التعليمي لتطبيق الميتافيرس في التعليم، تعريف الطلاب باستخدام قوة الرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة ب NFTs.

وعدّد الخبراء متطلبات وتحديات تبني «الميتافيرس» أبرزها تطوير هياكل فعالة للتنمية المهنية للمعلمين والإداريين، والنفقات المحتملة في إنشاء مساحات رقمية مشتركة وتوائم رقمية للمنشآت المدرسية، بالإضافة إلى تأمين الشفافية في المعايير والتقييم وضمان الامتثال لها. كما أكدوا أن مدارس الإمارات على مسافة خطوات من بدء تطبيق تلك التقنيات، كون التحول إلى التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا جعلها على أتم الجهوزية للتطورات المتلاحقة في التعليم.

عمار كاكا

وشرح البروفيسور عمار كاكا رئيس جامعة «هيريوت وات دبي» أنه بعد الاعتماد المتزايد على نموذج التعلم عن بُعد، سيصبح تطبيق تقنيات الميتافيرس أسرع وأكثر سهولة. سيستطيع الطلبة بالفعل تجربة المحاضرات في العالم الافتراضي بطريقة أكثر تفاعلاً وانغماساً من التقنيات الرقمية الأخرى. وقدرت «بلومبيرج إنتليجنس» أن ميتافيرس يمكن أن تصل قيمتها السوقية ب 800 مليار دولار بحلول عام 2024.

وأضاف أن تبني تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي يساعدان على تجاوز الوسائل التقليدية التي تعتمد على التلقين والاختبارات التقليدية، حيث تفتقر عامل المشاركة والفاعلية. ويتيح التعلّم بتقنيات الميتافيرس فرصة تواصل بين المتعلّمين من جميع أنحاء العالم وتشجيعهم للتفاعل والتعاون وتبادل المعرفة عبر القارات، ولكن التحدي الأساسي يتمثل في إجراء الاختبارات للطلبة وتأمين الشفافية في المعايير والتقييم.

وأكد أن هناك فرصاً هائلة للمؤسسات التعليمية للدخول في تقنيات الميتافيرس وإيجاد طرق جديدة لتقديم تجارب فريدة على نطاق واسع والتواصل مع الطلاب بطرق جديدة ومبتكرة. وأشار أنه من المهم للمؤسسات التعليمية ألا تقفز على الفور لخوض التجربة. بدلاً من ذلك، يجب أن تفكر في التطبيق الفعال للتقنيات الحديثة ومنح الطلبة تجارب فريدة من نوعها. وسيتطلب ميتافيرس من المؤسسات التعليمية تطوير طرق جديدة وذكية بما يكفي للانتقال إليها مع تبني نماذج جديدة أيضاً.

كما ستحتاج السلطات التنظيمية إلى تطوير معايير وآليات جديدة للمؤسسات المسؤولة عن الترخيص والاعتماد وضمان الجودة وبرامج dprogrammes التي يتم طرحها عبر الإنترنت.

سريجيت تشاكرابارتي

وقال سريجيت تشاكرابارتي، مدير مركز التميز للذكاء الاصطناعي والروبوتات ومدير قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في أكاديمية جيمس دبي الأميركية: إن ميتافيرس هو نظام تقني جديد فعّال وقوي من شأنه أن يساهم في إثراء النظام التعليمي الحالي، وليس استبداله. وهو يسمح بتقليد ومحاكاة مواقف من الحياة الواقعية وهي ميزة تتخطى أي حدود ممكنة. على سبيل المثال، لا يمكن إرسال الطلاب في رحلة ميدانية إلى القمر، فهذا الأمر ليس واقعياً. ومع ذلك، من خلال محاكاة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد الذي يوفره الميتافيرس، يمكنهم البدء في استكشاف سطح القمر في غضون بضع ثوانٍ.

وعن التحديات التي قد تواجهها الأنظمة التعليمية أو وزارات التربية والتعليم مع زيادة تطبيق ميتافيرس في التعليم، قال: «نحن في المراحل الأولى من الجيل الثالث من عالم الويب المعروف ب«ويب3»، وهناك الكثير من الأمور التي لا تزال مجهولة. لكننا كتربويين، نحتاج إلى أن نكون متفائلين وأن ندعم التكنولوجيا من دون أي تحيز. يمكن أن تشكل النفقات المطلوبة لإنشاء الميتافيرس تحدياً محتملاً، خصوصاً أنها تشمل إنشاء مساحات رقمية مشتركة للتعلم لاختبار المشروعات افتراضياً قبل تنفيذها في الواقع أو ما يعرف بالتوائم الرقمية، وتصميم أنشطة المحاكاة وإنشاء بنية تشمل الخدمات السحابية وأجهزة الواقع الافتراضي».

الاستعداد

واعتبر أنه يمكن للمدارس أن تستعد لدخول عالم التعليم الموازي وتنفيذ مشاريع تجريبية من خلال إنشاء توائم رقمية للفصل الدراسي أو المختبر، باستخدام أجهزة مثل HTC vive وتطبيقات مثل Engage VR لتوفير الدروس الافتراضية عبر الميتافيرس، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع استراتيجية مخصصة لمواءمة المناهج مع الميتافيرس قبل القيام بنشرها على نطاق واسع. ويمكن للمدارس أيضاً أن تتجه إلى تقنية البلوك تشين لتحليل البيانات وتتبعها لدعم أنظمتها التقليدية، على سبيل المثال تعريف الطلاب باستخدام قوة الرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة ب NFTs.

ولفت أن الإمارات هي المكان المثالي لاعتماد الميتافيرس. فمن خلال رؤيتها التي تركز على المستقبل، فليس هناك مكان أفضل لإجراء البحوث في الميتافيرس، لا سيما في بيئة التعليم الأساسي. ومن خلال الوصول إلى اتصالات النطاق الكبير ذات السرعة الفائقة من الجيل الخامس، وخدمات الأجهزة المتطورة وشركاء تطوير البرامج، يمكن أن تصبح دبي مركزاً محورياً لعصر اندماج الميتافيرس مع التعليم.

روبرت رينالدو

أدوات رائدة لتطوير المحتوى التعليمي

أوضح روبرت رينالدو مدير مدرسة أكاديمية جيمس الأميركية في أبوظبي، أنه يمكن أن تغير الميتافيرس التعليم من خلال توفير أدوات جديدة رائدة لدعم المحتوى التعليمي وتطويره، من خلال الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وكيفية ربط الطلاب بالماضي والحاضر.

وقال: «بصفتي معلماً، شعرت بالحماسة والشغف في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت هناك توقعات كبيرة بأن عالم التعليم سيتغير مع إدخال أجهزة الحاسوب متعددة الوسائط والإنترنت إلى المدارس. وبالفعل، شهدنا تحسينات في تصميم المحتوى التربوي عبر الوسائل الإلكترونية منذ ذلك الوقت. ومع ما مر به العالم خلال العامين الماضيين، رأينا كيف تم تطوير تطبيقات التعلم المتزامن وغير المتزامن، ومنصات التعلم الإلكتروني».

تطوير الأفكار

وأضاف: «على الرغم من ذلك، أعتقد أن التحول الحقيقي أو الثورة في التدريس والتعلم لن تقودها التقنيات الجديدة، بل ستقودها المجتمعات المدرسية التي تؤمن بالغرض الأساسي للتعليم الذي يمكّن الطلاب من تولي الأدوار القيادية، وتحديد المشكلات، وتطوير الأفكار، واقتراح الحلول الإبداعية، أثناء العمل بشكل تعاوني وجهاً لوجه، لإضافة قيمة إلى مجتمعاتهم والعالم».

سمات «المعلم الرمز»

قال كرومبي وفينيرون: إن «ميتافيرس» يطرح بعض التحديات أمام المدرسين ممن لا يمتلكون المهارات الكافية لدمج هذا النوع من التعليم في البيئة المدرسية. ويتعين على المُدرسين العمل بشكل مستمر على تطوير معارفهم ومداركهم المهنية فيما يتعلق بتكنولوجيا الميتافيرس. وإلى جانب ذلك، لا بد من ضمان جدوى استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، فبرغم ما قد تتمتع به من مزايا، يجب على المُدرسين أن يضمنوا قدرتها على دعم المنهاج الدراسي والنتائج التعليمية للطلاب. ولا بد أن يكونوا من المفكرين المستقبليين. إذ يفرض التطور المتسارع لقطاع التعليم على المُدرسين أن يكونوا منفتحين أمام التغييرات من خلال التطور المهني الذي يواكب التكنولوجيا الجديدة.

ومن سمات معلّمي «ميتافيرس» أن يكونوا منظمين جيداً وبارعين في استخدام المنصة الإلكترونية، وقادرين على تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، والتدخل بسرعة والتصدي للتحديات لتسهيل تقدم الطلاب بسلاسة. وهم بحاجة إلى التمتع بالثقة والخبرة.

جو فينيرون

ميتافيرس .. شريك للمدارس والمؤسسات التعليمية التقليدية

من جهتها، قالت جو فينيرون المدير المؤسس لأكاديمية بيرسون أونلاين: إن تعليم ميتافيرس لن يحل محل المدارس والمؤسسات التعليمية التقليدية، لكنه سيصبح بمثابة شريك لها، وسيعمل على تحسين فرص التعلم.

أما التحديات، فهي تراها قصيرة الأمد، أولها ضمان الامتثال للمعايير، من خلال التفتيش على مدارس التعليم عن بُعد. وكما حصل خلال فترة انتشار كوفيد-19، سارعت الهيئات المشرفة على التعليم في دولة الإمارات، مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في تطوير أنظمة ومعايير صارمة لعمليات التفتيش والمراقبة الافتراضية.

والتحدي الآخر قبل التوسّع في تطبيق تعليم ميتافيرس، حصر متطلبات وتكلفة الأجزاء الرئيسية لتفعيل هذه التكنولوجيا، مثل نظارات الواقع الافتراضي، وسماعات الرأس، وأجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة، وخدمات الإنترنت واسعة النطاق. ونظراً لأن البنية التحتية للميتافيرس لا تزال قيد الإنشاء، فإن الباحثين والمعلمين وصانعي السياسات والمصممين الرقميين في وضع مثالي يمكنّهم من التأثير على تطوير أفضل الممارسات التعليمية بصورة أخلاقية لبناء منصات يسهل على الجميع الوصول إليها.

المنهج التعليمي

أما أول ما تحتاج إليه المؤسسات التعليمية فهو تحديد المنهج التعليمي الذي ترغب بتبنيه وأسلوب تقديمه. وكذلك منح المعلمين والطلاب الوقت الكافي والتدريب المناسب لتعلم كيفية استخدام جميع الأدوات والموارد التكنولوجية المتاحة لضمان أن تكون الدروس جذابة وتفاعلية وهادفة.

وأضافت: «لقد مهّدت دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق لتبني الابتكارات التكنولوجية. وفي التحول المفاجئ إلى التعلم عن بُعد في بداية الوباء، كانت مدارس الدولة من أوائل المدارس التي بادرت إلى تبسيط التعليم عن بُعد»، لافتة أن مدارس الإمارات على بعد خطوات قليلة من إدخال تقنيات ميتافيرس في منظومة التعليم.

توم كرومبي

دور المُدرّس يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

قال توم كرومبي المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة My Online Schooling: ستلعب تكنولوجيا الميتافيرس دوراً محورياً في مستقبل التعليم، غير أنّها ستكون أداةً لتعزيز تجربة الطلاب ومُكمّلاً للأساليب التدريسية والتعليمية الكلاسيكية.

ولا شكّ بأنّ قطاع التعليم يتغيّر، وبرغم دور الابتكار التكنولوجي والرقمي في توجيه هذه التغييرات، إلا أنّها لن تحلّ مكان التعليم الحضوري بشكل كامل، سواءً في الصفوف الدراسية أو عن طريق الإنترنت.

وستكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من العناصر الأساسية لدعم دور المُدرّس.

وسيكون ضرورياً إعداد المناهج الدراسية بما يضمن دمج التكنولوجيا الجديدة بجميع مناحي عملية التدريس والتعلّم.

ولا بد من تطويع هذه التكنولوجيا المبتكرة بما يتناسب مع الغرض المطلوب منها، بحيث تكون عنصراً مُكمّلاً لهاتين العمليتين.

كما أنه من الضروري تدريب المُدرسين وغيرهم من الأخصائيين في المدارس بشكل جيّد لضمان قدرتهم على التدريس بكلّ كفاءة بالاعتماد على التكنولوجيا.

الإمارات تتصدر

يتمتع طلاب اليوم بالمهارات الرقمية بالفطرة، إذ أنها جزءٌ من جميع أنشطتهم. ومع ذلك، نُدرك محدودية مهارات الإلمام الرقمي التي يتمتع بها بعض اليافعين، والتي تنحصر في أغلب الأوقات في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية ولا تمتد لتشمل الجانب الأوسع من الحلول التكنولوجية. ويُتيح استخدام التكنولوجيا لأغراض التعليم تحقيق مفاضلة فعالة داخل الصفوف الدراسية، ويوفر للجميع فرص التعلّم المخصصة. ومن جانب آخر، سيكون للتعليم عبر الإنترنت في

وأشار أنه ستتصدر دولة الإمارات جهود التعليم التقدمي حول العالم، وتُعد هذه فرصة مثالية للإسهام في رسم الملامح المستقبلية للتعليم. وتتسم دبي بالتطور بوتيرة متسارعة ويُشكّل التعليم واحداً من أبرز القطاعات فيها.