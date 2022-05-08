«تعليم»: امتحانات نهاية الفصل الثالث من 14 إلى 23 يونيو

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من 14 إلى 23 يونيو، وفق البرمجة الزمنية التي حددها دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022». وأشار الدليل إلى خمسة إجراءات مختلفة في طريقة احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر.

وتضمنت تلك الإجراءات أولاً احتساب درجة المادة في نهاية العام الدراسي من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة في التقييم التكويني والختامي، وثانياً يعدّ مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة «أ» النظرية، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة.

وثالثاً يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ»، ورابعاً تخضع مواد المجموعة «ب» العملية أو مواد المشاريع التطبيقية، لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي الذي يظهر في أسفل الشهادة. وذكر الدليل أن التقييم الختامي لمواد المجموعة «أ» للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، يبدأ يوم 14 يونيو المقبل، ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك حسب البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، والتي انطلق في 18 أبريل الماضي، وتضمن الامتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في الفترة من 18 إلى 22 من الشهر نفسه.

وتتضمن البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، التقييم الختامي لمواد المجموعة «ب» في الفترة من أول يونيو المقبل إلى التاسع من الشهر ذاته. أما الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات التقييم الختامي للفصل الدراسي الثالث، فسوف تكون في الفترة من 24 إلى 30 من الشهر نفسه.

وذكرت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث أن تحليل نتائج التقييم الختامي، سيكون في الفترة من الرابع حتى الثامن من يوليو المقبل، وتكون امتحانات الإعادة في الفترة من 11 حتى 15 من الشهر نفسه.