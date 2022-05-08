«أصدقاء مرضى السرطان» و«الأمم المتحدة للسكان» يبحثان التعاون

الشارقة (الاتحاد)

عقدت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه اجتماعاً مؤخراً مع وفد رفيع المستوى من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز التعاون بين الجانبين ومضاعفة الجهود الرامية لمكافحة سرطان عنق الرحم في المنطقة والعالم، بحضور سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الجمعية ومارياروزا كوتيلو، مديرة الشراكات الاستراتيجية في قسم التواصل والشراكات في صندوق الأمم المتحدة للسكان في المقر الرئيسي في نيويورك.

جاء الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية«في العام 2020 لنشر الوعي بالسرطان مع التركيز على سرطان عنق الرحم في المنطقة العربية.

وتناول الاجتماع آليات التعاون الرامية لدعم جهود نشر الوعي والمعرفة حول سرطان عنق الرحم من خلال برنامج الشراكة الاستراتيجية العالمية مع الصندوق وبما يتماشى مع احتياجات المجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وتحضيرات الجمعية لتنظيم الدورة الثالثة من منتدى مكافحة سرطان عنق الرحم في يناير 2023.

وقالت سوسن جعفر:« بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبدعمها المباشر، استطاعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم خلال رحلة العلاج، ولعبت الجمعية دوراً أساسياً في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن كافة أنواع السرطان والوقاية منها .

من جهتها، قالت مارياروزا كوتيلو مديرة الشراكات الاستراتيجية في قسم التواصل والشراكات في صندوق الأمم المتحدة للسكان:«يحرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز الشراكة الراسخة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان لمواصلة العمل على تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال صحة المرأة والفتاة».