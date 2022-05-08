جامعة دبي تستعد لتخريج 240 طالباً بعد غد

دبي (الاتحاد)

أنهت جامعة دبي استعداداتها للاحتفال بتخريج الدفعة 19 من طلبتها، دفعة اليوبيل الفضي للجامعة، البالغ عددهم 240 طالباً وطالبة، والمقرر تنظيمه مساء بعد غدٍ الأربعاء على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وذلك تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ناصر المرقب

وقال الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس اللجنة العليا المنظمة لحفل التخرج: إن الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضم 240 خريجاً وخريجة، منهم 53 في برامج الماجستير والدكتوراه، و187 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من قبل لم تقف عائقاً في وجه استمرار العملية التعليمية بجوانبها كافة، بل تجاوزناها بكفاءة واقتدار، وحرصت إدارة الجامعة على إيجاد آليات تواكب متطلبات المرحلة للاستمرار في مواصلة العملية التعليمية بأفضل المعايير العالمية، وأن تتخذ من ذلك كله تحدياً ومنطلقاً لها نحو تزويد مخرجاتها برؤية إبداعية وابتكارية، مما انعكس إيجاباً في المخرجات الأكاديمية وتطوير آليات التعليم وتأدية الامتحانات، وصولاً إلى الاحتفال الذي نستعد له اليوم بتخريج هذه الدفعة الجديدة من الطلبة.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة عملت على أن يتم تنظيم حفل التخريج بأفضل صورة تليق بالجامعة التي تحمل اسم دبي، وأن الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة تابع مع اللجنة الترتيبات اللازمة للاحتفال بتخريج الطلبة، والتي تهدف إلى تشجيعهم وبث روح البهجة والفرح في نفوسهم وأسرهم وأولياء أمورهم، وتعزيز روح الإبداع الابتكار، وقد أنهت اللجنة إعداد الترتيبات كافة لخروج الحفل بأفضل صورة.

وقامت الجامعة بتجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الحفل، التي سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.