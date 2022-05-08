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«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تعرض في الرياض أحدث برامج الكلية
علي بن سباع المري
9 مايو 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

تشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وأنطلق أمس ويستمر حتى 11 مايو الجاري تحت شعار «لبناء إنسان المستقبل».
وتستعرض الكلية التي تشارك ضمن جناح مخصص تحت مظلّة وزارة التربية والتعليم الإماراتية مجموعة من البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة التي تقدّمها، إلى جانب التعريف بمجموعة واسعة من إصداراتها المتعلّقة بمجالات البحوث والدراسات، والابتكار، وحكومة المستقبل، وغيرها، كما ستناقش تجربتها مع شريحة واسعة من القيادات الإدارية والمتخصصين والطلبة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تسعدنا المشاركة في هذا المعرض الذي يمتلك أهمية كبيرة على صعيد التعريف بتجارب التعليم وآخر ما وصلت له المؤسسات الأكاديمية من برامج وتخصصات تخدم الارتقاء بكفاءة ومهارات القيادات الإدارية في مختلف قطاعات الأعمال».
وتابع الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نحرص من خلال هذه المشاركة على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال السياسات الحكومية، والعمل الإداري، كما نتطلع لاستقطاب الكفاءات الوطنية السعودية وتأهيل النخب منهم أصحاب المهارات والخبرات في مجالات الإدارة الحكومية، فأبواب الكليّة مفتوحة لجميع الأشقاء في المملكة للاستفادة مما تقدمه من برامج تخدم تأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما يتعلّق بالسياسات الحكومية والعامة، والابتكار وحكومة المستقبل وغيرها، ونثمّن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية الشقيقة في إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الأكاديمية للالتقاء وتبادل الخبرات بما يخدم الارتقاء بواقع ومستقبل الأعمال في المنطقة».
وتتضمن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة باللغة العربية، وبرنامج الماجستير في الإدارة العامة، وبرنامج الماجستير السياسات العامة، وبرنامج الماجستير في إدارة الابتكار، بالإضافة إلى برامج التعليم التنفيذي المتخصصة، وبرامج الانتساب المفتوح، والدبلومات المهنية، وبرامج منصة التعليم المفتوح، والبرامج التدريبية التخصصية، وغيرها.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
وزارة التربية والتعليم
السعودية
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