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اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
9 مايو 2022 02:28

أبوظبي (وام) 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم  صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.  وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح  ستكون شمالية غربية  تتراوح سرعتها من  15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، وحالة البحر  في الخليج العربي سيكون مضطرب الموج،  ويحدث المد الأول عند الساعة 00.00 والثاني عند الساعة 05:40 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند 23:53 . و في  بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب مساءً،  ويحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والثاني عند الساعة 23:07.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
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