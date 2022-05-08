المري يؤكد أهمية الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الفريق عبدالله خليفه المري، القائد العام لشرطه دبي، العيادة البيطرية في إدارة التفتيش الأمني K9 التابعة للإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ.

ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها إدارة التفتيش الأمني للارتقاء بمستوى العمل وتطوير الخدمات لمواكبة التطورات والمعايير العالمية، مؤكداً استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير كل أشكال الدعم اللوجستي والمعنوي لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.

وأكد معاليه أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات المتميزة ومواصلة جهود التحسين والتطوير. واستمع معاليه إلى شرحٍ من الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 حول العيادة، الذي أكد تميز العيادة بالفحوص الدقيقة المخبرية، واستخدام أحدث الأجهزة المتوافقة مع المواصفات الدولية، واطلع على خدمات العيادة، والتي تشمل الفحوص اليومية لجميع الكلاب البوليسية للتأكد من سلامتها والمختبر البيطري المزود بأحدث التقنيات (ديجتال مايكروسكوب - جهاز فحص الكيمياء الحيوية - جهاز فحص الدم الشامل)، وغرفة خاصة لعلاج وتنظيف الأسنان تحتوي على جهاز تنظيف الأسنان المتطور، وجهاز خاص بتعقيم الأدوات الجراحية، وجهاز مراقبة الوظائف الحيوية.وتقدم اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، بالشكر إلى معالي قائد عام شرطة دبي، على افتتاحه العيادة ودعمه الكبير لتوفير أفضل الخدمات في مجال علاجات ورعاية الكلاب البوليسية.