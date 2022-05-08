6 منح «الأفق الجامعية» لموظفي شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع «كلية الأفق الجامعية» للعام الثاني على التوالي، مقدمة لحاملي البطاقة منحا دراسية جديدة، وخصومات بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس، وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الكلية. وقع المذكرة عن جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، وعن طرف «كلية الأفق الجامعية» نيتين أناند عضو مجلس الأمناء. وتنص المذكرة على أن تقدم «كلية الأفق الجامعية» لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي عن طريق لجنة بطاقة إسعاد، عدد 6 منح دراسية سنوية بقيمة مليون درهم، بالإضافة إلى رفع نسبة الخصومات السابقة المقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى 35% للطلبة الملتحقين الجدد، والمستمرين في الكلية، وبنسبة 50% للطلبة المتميزين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة، ابتداءً من العام الدراسي 2022/2023، وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لدى الكلية.

شروط الحصول على المنحة

قالت منى العامري: إنه وفي إطار الشراكة والتعاون بين لجنة بطاقة إسعاد و«كلية الأفق الجامعية» قدمت الكلية منحاً دراسية وخصومات ممتازة يستفيد منها حاملو بطاقة إسعاد، مشيرة إلى أن المنح الدراسية مقدمة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، من أبناء العاملين في شرطة دبي، والحاصلين على نسبة 90% فما فوق دون تحديد المعدل التراكمي للطالب، كشرط في الاستمرار بالحصول على المنحة، مؤكدةً أن كلية الأفق الجامعية تعد من الشركاء المتميزين للجنة بطاقة إسعاد وللقيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام. من جانبه، قال فراس الطباع نائب المدير العام للعلاقات الحكومية والعامة، أن للكلية مبادرات عديدة مع العديد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، والتي تساهم في تشجيع الموظفين العاملين وأبنائهم على إكمال دراستهم وتطوير مهاراتهم ورفع المستوى التعليمي لديهم.