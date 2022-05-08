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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين بنجاح الفحوص الطبية
خليفة بن زايد
8 مايو 2022 21:53

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، داعين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

المصدر: وام
خليفة بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
سلمان بن عبد العزيز
تهنئة
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