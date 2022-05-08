تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على السواحل. وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة، خاصة على البحر مثيرة الغبار نهاراً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت المركز إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 05:40 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند 23:53. ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب مساءً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والثاني عند الساعة 23:07.