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الإمارات
غداً.. الاحتفال بـ "يوم الإمارات الطبي الأول"
أرشيفية
8 مايو 2022 15:58

تنظم الجهات الصحية والمعنية الحكومية حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بـ "يوم الإمارات الطبي الأول" الذي يصادف غدا الإثنين وذلك تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

كان المجلس الوزاري للتنمية وبدعم من وزارة تنمية المجتمع قد اعتمد التاسع من مايو من كل عام يوماً خاصاً للاحتفاء بـ " يوم الإمارات الطبي " للتعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية ومزودي الخدمات الصحية وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات والمنشآت الصحية المختلفة والإنجازات الرائدة التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية ولتكريم الكوادر الطبية المميزة ودعمهم بكافة الأشكال كونهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الطبية الرائدة في دولة الإمارات.

ويجسد الحدث التوجيهات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق الريادة والتنافسية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية بمناسبة "يوم الإمارات الطبي الأول" عن امتنان مبادلة للرعاية الصحية لجميع العاملين في هذا القطاع، وأثنى على الدور المحوري الذي يؤدونه .. وقال " في العامين الماضيين عندما ألمّت بالعالم أجمع جائحة " كوفيد-19 " أثبتت الفرق الطبية والسريرية على امتداد دولة الإمارات أن عملها يندرج في صميم قيمنا الوطنية الراسخة القائمة على حماية رفاهية وسلامة مجتمعنا ونحن نثمّن عالياً تفانيها في وضع احتياجات المرضى في طليعة أولوياتها ".

وأضاف " نفخر في مبادلة للرعاية الصحية بشبكتنا التي تضم ما يقارب 10 آلاف من مقدمي الرعاية الصحية الذين تشكل الكوادر الطبية والسريرية 60% منهم وبفضل خبراتهم الممتدة على مدى عقود من الزمن ومهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المتطورة تمكنا من تقديم رعاية مبتكرة عالمية المستوى للمرضى ومن دعم جهود دولة الإمارات في تزويد كافة أفراد المجتمع بأعلى مستويات الرعاية الصحية" ..

وقال " يسعدنا أن نحتفل اليوم بهم ونحتفي بإنجازاتهم مستلهمين منهم مساعيهم الدؤوبة لتوفير أفضل رعاية ممكنة للجميع".

المصدر: وام
وزارة تنمية المجتمع
الإمارات
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