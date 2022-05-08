القبض على منتحل صفة رجال الأمن في الشارقة

تمكنت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط شخص قام بانتحال صفة رجل الامن بهدف سرقة المارة والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية في منطقة الصجعة.

وحول هذه القضية ، فقد أوضح ما تم بشأنها العقيد عمر أحمد أبو الزود ، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة ، عن تلقي الادارة لعدد من البلاغات المتمثلة في قيام شخص مجهول الهوية بانتحال صفة رجل الامن بهدف سرقة الاموال والاستيلاء على المقتنيات الشخصية، حيث تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ، وبناءً عليه تم تحديد مواصفات الجاني والتوصل إليه ، والتي يقوم باستخدام ذات الاسلوب الجرمي الذي اعتاد على ممارسته في استدراج ضحاياه.

وعلى ضوء الواقعة كشف العقيد بوالزود، أن الجاني غالبا ما يترصد للمجني عليهم بانتحاله صفة رجل الامن، مطالباً ضحاياه بتسليم ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية.

وقال مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة انه وبعد القبض على الجاني، تمت مواجهته بالتهم المنسوبة اليه، والتي اقر بارتكابها.

ووجه العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة ، أفراد الجمهور بعدم الانصياع لاوامر اي شخص الا بعد التعريف عن هويته الشرطية المتمثلة في بطاقة الشرطة التعريفية، لافتاً ان الشرطة لا تطلب الاطلاع على المحفظة الشخصية، والتحصل على اي مبالغ مالية من الجمهور.

مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة وحماية كافة مواطنيها والمقيمن على ارضها ، وتوفير الأمن والأمان لهم، داعياً إياهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية.