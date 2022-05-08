42 ألف مكالمة وصفر وفيات في الشارقة أيام العيد

الشارقة (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي طبقتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة، والتي عكست مدى الكفاءة الإستراتيجية التي تعاملت بها جميع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وكشف عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة عدد 42042 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 8 من مايو الجاري، منها 39008 مكالمات هاتفية عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 3034 مكالمة غير طارئة على الرقم 901، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة.

وسجلت الإمارة انخفاضاً في عدد الحوادث التي بلغ عددها حادثين نتج عنهما إصابات بليغة خلال فترة عطلة العيد، وحققت نجاحاً في وصول وفيات حوادث السير إلى «صفر».