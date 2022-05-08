الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
42 ألف مكالمة وصفر وفيات في الشارقة أيام العيد
42 ألف مكالمة وصفر وفيات في الشارقة أيام العيد
8 مايو 2022 14:59

الشارقة (الاتحاد)
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي طبقتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة، والتي عكست مدى الكفاءة الإستراتيجية التي تعاملت بها جميع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وكشف عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة عدد 42042 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 8 من مايو الجاري، منها 39008 مكالمات هاتفية عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 3034 مكالمة غير طارئة على الرقم 901، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة.

وسجلت الإمارة انخفاضاً في عدد الحوادث التي بلغ عددها حادثين نتج عنهما إصابات بليغة خلال فترة عطلة العيد، وحققت نجاحاً في وصول وفيات حوادث السير إلى «صفر».

الشارقة
شرطة الشارقة
العيد
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©