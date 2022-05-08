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"طرق دبي" تعتمد خطة تنفيذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 37 كيلومتراً
"طرق دبي" تعتمد خطة تنفيذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 37 كيلومتراً
8 مايو 2022 15:07

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خطة تنفيذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 37 كم خلال الفترة من 2023 وحتى 2027 .

وتتوزع المسارات على ثمانية شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، وعمّان، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات الخاصة للحافلات إلى 48.6 كم.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة أحد الممارسات العالمية الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلا من المركبات الخاصة وهي مطبقة في كثير من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتهدف إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة وصولاً لتحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.

وأوضح معاليه أن التوسع في المسارات الخاصة للحافلات يسهم في ارتفاع متوسط سرعة الحافلة وانخفاض زمن الرحلة في ساعات الذروة بنسب تتجاوز 40% حيث يتوقع أن ينخفض زمن الرحلة على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 44% وشارعي صباح الأحمد الجابر الصباح وعمّان بنسبة 39% وشارع عمر بن الخطاب بنسبة 28% وشارع الشيخ خليفة بن زايد بنسبة 27% وشارع النهدة بنسبة 25% وشارع السطوة بنسبة 18% ..مشيراً إلى أن التوسع في المسارات يسهم أيضاً في زيادة عدد ركاب الحافلات في عام 2030 بنسبة 30% في بعض الشوارع إلى جانب تقليل عدد الحافلات التي تخدم هذه الخطوط نظراً للوفر المحقق في زمن الرحلة. وأكد أن اعتماد خطة تنفيذ المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل الثالث السابقة حيث ساهمت في تقليل زمن الرحلة لخطوط الحافلات إلى ما يقارب 5 دقائق لكل حافلة بنسبة تحسن في زمن الرحلة تقدر بـ 24% كما ساهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول 11.6 كيلومتر شملت تنفيذ مسار منفصل للحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومتر يمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل بالاتجاهين وأجزاء من شارع نايف بطول كيلومتر واحد وأجزاء من شارع الاتحاد بطول 500 متر وشارع الميناء بطول 1700 متر /من شارع الكويت لغاية تقاطع فالكون/ وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح /من دوار السطوة ولغاية شارع الشيخ راشد بطول 1800 متر/ وشارع الخليج بطول 1700 متر /من شارع الخور ولغاية شارع المصلى/ وشارع خالد بن الوليد /من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 16 بطول 100 متر/ وشارع الغبيبة /من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 12 بطول 500 متر/. 

المصدر: وام
الحافلات
مركبات الأجرة
طرق دبي
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