8 جوائز عالمية لبلدية الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حصدت بلدية منطقة الظفرة 8 جوائز عالمية خلال العام الماضي انطلاقاً من حرص البلدية على المشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية وذلك من خلال خطة سنوية، لتطوير وتجويد الأداء وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات، وفي إطار سعيها للمنافسة في جميع المحافل من خلال تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية.

ونجحت البلدية خلال العام الماضي في حصد جائزة التفاح الأخضر العالمية للاستدامة البيئية في معالجة المخلفات الزراعية والاستفادة منها، والتي توجت جهودها توسيع المساحات الخضراء، وتوفير المأوى والغذاء للحياة البرية في المحميات، وتخفيض البصمة الكربونية، باستخدام الطاقة النظيفة، وإنتاج الرطب والتمور وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي في منطقة الظفرة.

كما فازت بلدية منطقة الظفرة بخمسة أعلام خضراء في جائزة العلم الأخضر الدولية وحصولها على الشارة الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء ألا وهي راية العلم الأخضر، وتعتبر الجائزة المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية حول العالم، وتستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفق معايير عالمية. والحدائق الخمس الفائزة بالجائزة الدولية وهي حديقة السلع العامة، وحديقة المرفأ العامة، وحديقة مدينة زايد العامة للعام الثاني على التوالي، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى الحديقة الشمالية بمدينة غياثي، وتستمر جهود بلدية منطقة الظفرة الحثيثة للحصول على أعلى المراكز ونيل الجوائز العالمية في شتى المجالات. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية وتماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي.

مسطحات

وتحرص بلدية الظفرة على الاهتمام بالمسطحات الخضراء والحدائق العامة في مختلف مدن منطقة الظفرة ضمن مخطط لتطوير الحدائق العامة وحدائق الحارات يشمل مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والمرفأ وجزيرة دلما لتوفير متنفس طبيعي ومسطحات خضراء تلبي احتياجات السكان حيث انتهت البلدية من إنجاز عدد من حدائق الحارات ضمن مشروع حدائق الأحياء في منطقة الظفرة والذي يأتي ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في كافة مدن منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار. كما توفر التصاميم تناغم بين مكونات الحديقة وأعمال التجميل الطبيعي لخلق بيئة مناسبة للراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار السن في مداخل ومخارج الحدائق وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.