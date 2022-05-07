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«واجهة دبي البحرية» توفر 305 أطنان من الأغذية يومياً
«واجهة دبي البحرية» توفر 305 أطنان من الأغذية يومياً
8 مايو 2022 01:16

شروق عوض (دبي)

أكد محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية في دبي، أن الماركت وفر للمستهلكين يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 305 أطنان من المنتجات الغذائية الأساسية، وبأسعار تنافسية، منها 250 طناً من الأسماك، و30 طناً من اللحوم، و25 طناً من الخضار والفواكه، بالإضافة إلى إحياء مجموعة من الأنشطة العائلية احتفالاً بعيد الفطر السعيد.
وأوضح المدني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تلك الأطنان من المنتجات الغذائية، جاءت نتيجة حرص إدارة الماركت على الاجتماع قبل عيد الفطر مع تجار التجزئة، للتأكد من توفر جميع الأغذية وبكثرة، وفي حال صادف أحد التجار أي عراقيل من قبل أي جهة من الجهات، فإن الإدارة تقوم على الفور بالتواصل مع الجهة المختصة لتسهيل أي إجراء إذا لزم الأمر.
وذكر بأنه إضافة لتوفير الماركت المنتجات الغذائية للمستهلكين وأسرهم، عمد إلى استضافة مجموعة من الأنشطة العائلية احتفالاً بعيد الفطر السعيد، ومن الفعاليات الداخلية المسلية الخيمة العربية التي تقدم العديد من الأنشطة من بينها الحناء، والمجلس التقليدي الذي يتيح للزوار الاستمتاع بمذاق القهوة العربية والتمور وحلويات العيد، كما قدم الماركت أيضاً رقصة التنورة التقليدية، إلى جانب عرض موسيقى على القانون في الردهة الرئيسية.

  • محمد المدني
    محمد المدني

زيادة الإقبال
ولفت المدني إلى زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على الماركت طوال أيام إجازة عيد الفطر بنسبة 12%، عازياً الأسباب إلى عودة الحياة لطبيعتها في مختلف مناطق الدولة مع انحسار جائحة كورونا، وقوة الماركت في المنافسة بأسواق الدولة من حيث توفيره كميات كبيرة من الأصناف الطازجة وبأفضل الأسعار، والجودة العالية والتنوع، ومنح المستهلك مفاوضة البائعين على الأسعار وتذوق السلع الغذائية وغيرها.
ولفت إلى أن أهم خطط ماركت الواجهة البحرية لهذا العام تتمثل في إطلاق أول متجر إلكتروني للماركت، بالتعاون مع منصة التجارة الإلكترونية «فريش تو هوم»، حيث يستطيع العملاء طلب الأسماك واللحوم الطازجة من الماركت لتصل مباشرة إلى عتبة منازلهم، بهدف منح المواطنين والمقيمين في الإمارات فرصة شراء المأكولات الطازجة التي يشتهر بها الماركت عن طريق التسوق الإلكتروني عبر المنصة، كما يتم أيضاً تطوير رصيف خاص للسفن الخشبية «اللنشات» مع خدمات خاصة لأصحاب السفن الخشبية والتي تشمل مجلساً خاصاً لهم مُزوداً بجميع الخدمات الأساسية، كذلك تغيير أرضيات سوق السمك والخضار والفواكه واللحوم، مع توسعة منطقة تنزيل وتحميل الأسماك وتغيير الأرضية بشكل تام، كما أننا في المراحل الأخيرة من دراسة تركيب أجهزة الطاقة الشمسية للاستدامة.
وأوضح أن مبنى ماركت الواجهة البحرية مجهز بالكامل لتخزين واستلام البضائع على مدار 24 ساعة كل يوم طوال العام، مع رقابة الأغذية من قبل قسم العمليات وبلدية دبي، بالإضافة إلى دور شركة «بولز بيري» في الفحص المستمر للأغذية والأمن الغذائي، كما يوفر المبنى أيضاً مخازن وثلاجات على أعلى مستوى بدرجة حرارة تتراوح بين -5 إلى -30 و0 إلى +5 لتخزين تلك السلع والحفاظ عليها.

زيارات ميدانية
أكد المدني على القيام بتنظيم زيارات ميدانية دورية بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي، للتحقق من أسعار السلع وتوفرها بكثرة في ماركت الواجهة البحرية، في ظل وجود رقابة على الغذاء من قبل الجهات المختصة مثل بلدية دبي وأيضاً من قبل بولز بيري الشركة التي تختص بأمن وسلامة الأغذية، والتي تعاقد الماركت معها لضمان أفضل الممارسات في بيع السلع الطازجة.

دعم الصيادين
شدد المدني على الحرص الدائم على دعم الصيادين الإماراتيين في ماركت الواجهة البحرية، من خلال تشجيعهم على عرض وبيع منتجاتهم على مدار السنة، من دون إلزامهم أو تقيّدهم بوقت معين للوقوف في الرصيف المخصص لقواربهم، الأمر الذي يمنح الصياد فرصة التواجد في الماركت في أي وقت ويوم طول السنة على مدار الـ24 ساعة.

 

 

الواجهة البحرية
دبي
عيد الفطر
الأسماك
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