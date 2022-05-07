وفد «وام» يشارك في مؤتمر «تحالف المؤسسات الإعلامية»

مونتيفيديو (وام)

شارك وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام» في المؤتمر السنوي لتحالف المؤسسات الإعلامية في أميركا اللاتينية «AIL» الذي عقد في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي.

وترأس وفد «وام» محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وبحضور نخبة من المسؤولين والقيادات الإعلامية في الدول الأعضاء في التحالف الذي يضم 22 شبكة تلفزيونية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكد محمد جلال الريسي في كلمته خلال المؤتمر أن دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة تتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة خمسين عاماً جديدة من الإنجاز والريادة، وكذلك الشراكة مع دول العالم الشقيقة والصديقة انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون المشترك والمثمر والمبدع والخلاق هو الركيزة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة.

وقال «إن حضورنا اليوم للمؤتمر السنوي لتحالف المؤسسات الإعلامية في أميركا اللاتينية «AIL» ما هو إلا تأكيد على هذه الرؤية وكذلك أهمية دور هذا التحالف في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنمية وتطور العمل الإعلامي في الدول الأعضاء». وأشار إلى أن التحديات التي مر بها العالم أجمع خلال الأعوام القليلة الماضية خرجنا منها بالعديد من الدروس المستفادة واستشرفنا خلالها فرصاً واعدة للتعاون والشراكة من أجل المستقبل، مؤكداً أن القطاع الإعلامي بات اليوم ركيزة أساسية لخطط التنمية في كافة الدول ونحن حريصون على العمل معاً من أجل المزيد من التطور والتقدم في هذا القطاع المهم والحيوي.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» الذي نظمته دولة الإمارات بكفاءة وبجدارة وإبهار، شكل منصة ملهمة مكنتنا من بناء شراكات مهمة مع العديد من المؤسسات الإعلامية، ونحرص على تعزيز تعاوننا المشترك وتنفيذ برامج مشتركة تعود بالفائدة على كافة مكونات هذا القطاع.

: «سعداء بتعاوننا مع تحالف أميركا اللاتينية للمعلومات «AIL» الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي مع توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين ونتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك على مختلف الأصعدة».

وأكد أن حضورنا في هذا المؤتمر السنوي يشكل فرصة مهمة من أجل توجيه الدعوة لكافة الدول الأعضاء في تحالف أميركا اللاتينية للمعلومات «AIL» للمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام الذي يعقد في أبوظبي نوفمبر المقبل.