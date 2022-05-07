46560 ساعة تطوعية لموظفي «ديوا» في «إكسبو»

دبي (وام)

نفذ 177 متطوعاً من موظفي وموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي 46 ألفاً و560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي. وشارك المتطوعون في العديد من الأنشطة خلال الحدث العالمي.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بموظفي وموظفات الهيئة المتطوعين، وأثنى على جهودهم خلال إكسبو 2020 دبي وحرصهم على تقديم صورة مشرفة عن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل إكسبو 2020 دبي تجربة لا تنسى لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما أثنى معالي الطاير على جهود فريق الهيئة الذي أدار جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي، والذي استقطب 1.044.743 زائراً خلال فترة المعرض، وسط إشادة بمشاريع ومبادرات الهيئة الذكية والمبتكرة وجهودها في مجال الاستدامة.