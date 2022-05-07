الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
46560 ساعة تطوعية لموظفي «ديوا» في «إكسبو»
مسؤولو الهيئة والمتطوعون والمتطوعات في صورة جماعية (وام)
8 مايو 2022 01:16

دبي (وام)

نفذ 177 متطوعاً من موظفي وموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي 46 ألفاً و560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي. وشارك المتطوعون في العديد من الأنشطة خلال الحدث العالمي. 
وأشاد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بموظفي وموظفات الهيئة المتطوعين، وأثنى على جهودهم خلال إكسبو 2020 دبي وحرصهم على تقديم صورة مشرفة عن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل إكسبو 2020 دبي تجربة لا تنسى لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما أثنى معالي الطاير على جهود فريق الهيئة الذي أدار جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي، والذي استقطب 1.044.743 زائراً خلال فترة المعرض، وسط إشادة بمشاريع ومبادرات الهيئة الذكية والمبتكرة وجهودها في مجال الاستدامة.

ديوا
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
آخر الأخبار
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
الرياضي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©