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الإمارات تشارك في «العمل البلدي الخليجي» بالكويت
الإمارات تشارك في «العمل البلدي الخليجي» بالكويت
8 مايو 2022 01:16

الفجيرة (وام)

تشارك دولة الإمارات في المؤتمر الـ11 للعمل البلدي الخليجي الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، تحت شعار «بلدية ذكية.. خدمات، رقابة، تطبيق»، بوفد يترأسه المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، ويضم عدداً من المسؤولين والمختصين في وزارة التغير المناخي والبيئة وبلديات الدولة. يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية تطوير العمل البلدي واستعراض التجارب الجديدة التي تسعى للارتقاء بالعمل البلدي المشترك لدول الخليج العربية، كما يبحث في ثلاثة محاور رئيسية، هي أفضل الاستخدامات العالمية لنظام GIS لنظم المعلومات الجغرافية وأفضل الممارسات لعقود النظافة والرقابة عليها، بالإضافة إلى العمل التطوعي في مجال العمل البلدي. 
ومن خلال هذه المحاور، يستعرض وفد الدولة مجموعة من أوراق العمل التي تعكس تجارب البلديات بالإمارات في مجموعة من المشاريع التطويرية التي تدعم واقع العمل البلدي.. كما سيتم خلال المؤتمر تكريم عدد من القيادات الخليجية التي أسهمت بشكل فعال في مسيرة العمل البلدي بدول مجلس التعاون.

الإمارات
الكويت
مؤتمر العمل البلدي الخليجي
الفجيرة
بلدية الفجيرة
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