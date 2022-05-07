رئيس الشرطة السياحية برأس الخيمة لـ «الاتحاد»: توعية 400 ألف سائح بمختلف البرامج الإرشادية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد النقيب غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، أن أعداد المستفيدين من البرامج التثقيفية والإرشادية كافة المقدمة عبر نظام «الباركود» بلغ نحو 123 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن تلك الأرقام المستفيدة من البرامج تم توعيتها عبر مختلف القنوات المتاحة بين الشرطة السياحية والجمهور على اختلاف فئاته وجنسياته من خلال نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المرافق السياحية المتنوعة المتواجدة في إمارة رأس الخيمة.

وقال النقيب غانم السويدي في حواره مع «الاتحاد»: إن العدد المستهدف للمستفيدين من برامج الشرطة السياحية التثقيفية والإرشادية عبر هذا النظام حتى نهاية العام الجاري، بعد تطبيقه في مختلف المرافق السياحية والفنادق على مستوى إمارة رأس الخيمة، سيصل إلى 400 ألف مستفيد، بهدف نشر التوعية إلى أكبر شريحة ممكنة من السياح على اختلافهم وتحقيق متطلبات الأمن السياحي.

وأكد أن الشرطة السياحية لها دور كبير في توعية وتثقيف السائح على اختلاف جنسيته القادم إلى إمارة رأس الخيمة الراغب في الحصول على خدمات سياحية مختلفة تكتمل بتعزيز شعوره بالأمن والأمان وبتواجد الفرق الشرطية التي تقدم الخدمات المعنية في مجال اختصاصها.

وذكر أن الهدف من إطلاق الشرطة السياحية هو توفير البيئة السياحية الآمنة والمستدامة للزوار والسائحين وفق استراتيجية ورؤية شرطة رأس الخيمة في التوجه نحو مواكبة كافة التغييرات التي يشهدها المجتمع، والسياحية جزء وقطاع مهم تتميز به إمارة رأس الخيمة في ظل المقومات والإمكانيات المسخرة والطبيعة الجغرافية المتنوعة التي تتمتع بها التي أوجدت منظومة متكاملة تقدم للزائر طوال فترة تواجده في الإمارة حتى مغادرته..

وأشار إلى أن الشرطة السياحية اتجهت مؤخراً نحو إطلاق نظام «الباركود» والتي تم تدشينه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى وضع النظام في مختلف المرافق السياحية التي يتم ارتيادها من قبل السياح لكي يتم الاستفادة من الخدمات والمعلومات المتاحة عليها.

وذكر أن التنسيق البناء بين الشرطة السياحية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة والتي تم خلالها التعاون مع مختلف المنشآت الفندقية والمنتجعات لإضافة هذا النظام في كافة غرف الفنادق لكي يتمكن المقيم في تلك الغرف تصفح البرامج والتعرف على أهم الإرشادات التي تعزز من مقومات الأمن لديه أثناء تواجده في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف: توفر تلك الخاصية معلومات مختلفة وقنوات التواصل بين السائح والشرطة وأرقام الطوارئ في حال الرغبة في الإبلاغ عن وقوع أي أمر عاجل يدخل ضمن اختصاص الشرطة لكي يتم توجيه الفرق المعنية، فضلاً عن إمكانية إجراء التحديثات المتعلقة بمختلف الجوانب المعنية بالسائح والسياحية في الإمارة لكي يكونوا على اطلاع تام بكافة الإجراءات.

2000 غرفة فندقية

وكشف عن أن الشرطة السياحية ستستهدف مع نهاية العام ما لا يقل عن 2000 غرفة فندقية سيتم خلالها إضافة نظام «الباركود» لكي تعم المبادرة مختلف الغرف المتاحة في الإمارة ولكي ينعم السائح بخدمات عالية المستوى تمكنه الحصول على أهم الإرشادات المتعلقة بفترة تواجده وإقامته في إمارة رأس الخيمة دون الحاجة إلى التواصل أو الالتقاء بالأفراد المعنيين في ذلك.

وأكد أن هذا النظام يأتي بعدة لغات منها العربية والصينية والروسية والإنجليزية، وله الأثر الإيجابي على السائح وعبر تقديم خدمات في مختلف المجالات، فضلاً عن أهمية هذه المبادرة في نشر الوعي وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه السائح والحد من السلوكيات الغير قانونية والتجاوزات التي يمكن أن تصدر من قبل البعض غير الملم بالإجراءات والقوانين وكذلك الأمور المتعلقة بالتسجيل في المنشآت الفندقية وسياسة التعامل مع المفقودات وتجنب عدد من المواضيع والظواهر التي تحذر منها على الدوام شرطة رأس الخيمة.