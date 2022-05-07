الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة
8 مايو 2022 01:16

أبوظبي (وام)

 أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملتها المرورية الموحدة الثانية على مستوى الدولة تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية» «السكوتر الكهربائي»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها. وتأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات والحملات المرورية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري 2022، وتستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات. وتدعو الحملة إلى استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» في المسارات المخصصة لممارستها مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة «الفسفورية»، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة.

التقيد بالتعليمات
قال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي: «نحرص في حملاتنا على تعزيز التوعية لكافة مستخدمي الطريق، ومن بينهم هذه الفئة من مستخدمي الدراجات الكهربائية، وحرصاً على سلامتهم وسلامة الأشخاص، فإننا نوجه رسائل توعية من خلال الحملة إلى جانب العمل الميداني من قبل أفراد الدوريات الشرطية في تقيد مستخدمي هذه الدراجات بالتعليمات والقوانين المرورية واحترام الطريق ومستخدميه».

 

وزارة الداخلية
التوعية المرورية
الدراجات الكهربائية
السكوتر الكهربائي
آخر الأخبار
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
الرياضي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©