المري يطلع على أنظمة «إينوك للاستجابة الطارئة»

دبي (الاتحاد)

زار معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق، مركز إينوك للاستجابة الطارئة، وكان في استقبالهم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعدد من مسؤولي المركز، وتم خلال الزيارة، عقد اجتماع حضره الوفد الذي ضم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على أنظمة وبرامج المركز الأول من نوعه للاستجابة الطارئة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والخطط التطويرية للمركز، واستعراض عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، تجول معاليه والوفد المرافق في أروقة مركز إينوك للاستجابة الطارئة، واطلع على غرفة عمليات فائقة التطوّر مزودة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لفريق العمل القدرة على سرعة الاستقبال والاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى تقنية الإخطار المبكر التي تتيح إخطار حتى 400 مستخدم خلال 8 ثوانٍ فقط مع خاصيّة تأكيد الاستلام، لتبدأ عملية الاستنفار والاستجابة من قبل فرق العمل والإدارة العليا للمجموعة.

واطلع معاليه على أسطول مركبات المركز، من أهمها سيارتا إطفاء كبيرتان تعدّان من أحدث سيارات الإطفاء والأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التقنيات والمواصفات، صممتا بنسبة 90 بالمائة بناءً على مواصفات مخصصة من قبل فريق عمل مركز إينوك للاستجابة الطارئة، وذلك يمكّنها من التعامل مع الحرائق الصناعية والبترولية.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن المركز يعمل على مواكبة أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في قطاعات المجموعة كافة.