غداً ولأول مرة.. الاحتفال بيوم الإمارات الطبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنظم الجهات الصحية والمعنية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، حزمة من الفعاليات والأنشطة، للاحتفال بـ «يوم الإمارات الطبي» لأول مرة، تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. وتُقام الاحتفالات والفعاليات تحت شعار «الإمارات تقدركم»، مما يدل على أن دولة الإمارات تقدر كافة الكوادر الطبية بمختلف فئاتها الذين أثبتوا كفاءة في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

وكان اعتماد المجلس الوزاري للتنمية وبدعم من وزارة تنمية المجتمع التاسع من مايو من كل عام يوماً خاصاً للاحتفاء بـ «يوم الإمارات الطبي»، للتعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية ومزودي الخدمات الصحية وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات والمنشآت الصحية المختلفة، والإنجازات الرائدة التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، ولتكريم الكوادر الطبية المميزة ودعمهم بكافة الأشكال كونهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الطبية الرائدة في دولة الإمارات.

وتقوم الجهات الصحية الحكومية بالاحتفال مع موظفيها بيوم الإمارات الطبي وتقديم الشكر لهم وتقديم هدايا رمزية للعاملين.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها جمعية الإمارات الطبية، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الصحية، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الحدث ومكوناته ودور الكوادر الطبية في خدمة الوطن وتهنئتهم بتخصيص يوم للاحتفال بهم.

وفي العاصمة أبوظبي، سيتم وضع شعار الاحتفال بيوم الإمارات الطبي وتحية العاملين الصحيين على شاشات بطريق الخليج العربي، وفي دبي على واجهة وافي مول، ومركز التجارة العالمي.

وفي كافة محطات الإمارات للبترول، سيتم وضع الفيديو المخصص للاحتفال بالحدث، مع توزيع بروشورات ومطويات.

وأعلنت جمعية الإمارات الطبية إرسال رسالة نصية بالتعاون مع شركة الاتصال المتكاملة «دو»، لتهنئة أعضائها ومن du إلى المتخصصين بالرعاية الصحية، مشيرة إلى أنها نظمت في العديد من المراكز التجارية بالدولة، فعالية للجمهور، ليقوم كل شخص بكتابة رسالة شكر وتقدير إلى واحد أو أكثر من الكوادر الطبية التي تعامل معها وقدمت لهم المساعدة والرعاية الصحية المطلوبة.

ويجسد هذا الحدث، التوجيهات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق الريادة والتنافسية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً للعاملين بالقطاع الصحي وتدعمهم وتوفر لهم كل الإمكانات والمحفزات، مشيرة إلى أن المنجزات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية كفيلة بتحفيز الجهود نحو مواصلة تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، والاستمرار في تطوير برامج الصحة العامة، وتطوير الخدمات العلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وتحقيق الكفاءة والتنافسية المطلوبة.

ولفتت هيئة الصحة بدبي إلى أن تخصيص هذا اليوم على أهمية اعتراف وتقدير الجهود الإنسانية النبيلة التي يقدمها الأطباء والكوادر الطبية المساندة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتكريماً لجهودهم الاستثنائية التي يقدمونها في كل الظروف لرعاية المرضى، حيث حققت هذه الكوادر نجاحات متميزة في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19»، والتي ساهمت بشكل فاعل في تسريع خطوات التعافي من هذه «الجائحة».

جودة الحياة

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الإمارات الطبي يعتبر حدثاً مهماً لإبراز الدور الكبير لقطاع الخدمات الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بجهود العاملين بالقطاع الصحي وتسليط الضوء على إنجازاتهم الجليلة والإنسانية في مسيرة قطاع الرعاية الصحية الإماراتية على مر السنوات الماضية والمستمرة نحو مستقبل أكثر عطاء.

وقالت: «تشكل المبادرة محطة جديدة لإثراء قطاع الرعاية الصحية، كونها تستضيف المعنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من موظفين وإداريين وأطباء وممرضين وباحثين ومتخصصين وخبراء وغيرهم».

وأضافت: «كما أنها فرصة مثالية لإبراز دور مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وترسيخ مكانتها جهة تشغيلية رائدة في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية النوعية وأرقى الممارسات الطبيبة العالمية».

صحة المجتمع

ذكرت دائرة الصحة - أبوظبي، أن تخصيص يوم لتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول ودورهم الكبير في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في الدولة لوضع صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات.

وأكدت الدائرة، أن أبوظبي استطاعت في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتضحيات الكوادر الطبية وعملها الدؤوب أن تقدم نموذجاً رائداً في التعامل مع «الجائحة»، حتى تربعت في صدارة مدن العالم في الاستجابة لـ«الجائحة» والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.