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جامعة الإمارات تفوز بـ«الروبوتات الصناعية»
جامعة الإمارات تفوز بـ«الروبوتات الصناعية»
8 مايو 2022 01:15

العين (الاتحاد)

فاز فريق من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالنسخة الرابعة لمسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن تحدي بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال الدكتور سالم شامس محمد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الهندسة: حرصت كلية الهندسة على دعم الفريق بكافة الإمكانات التقنية والتسهيلات الإدارية والتي انعكست إيجاباً على معنويات وإنجازات الفريق. ندعو ونحث طلبتنا الأعزاء على المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية لاكتساب المهارات الفنية.
وضمّ الفريق كلاً من الطالبة: نسمة بلفقيه، وآمنة علي الشحي، ورشفة بلفقيه، وهدى الخواجة، ولبنى شيخون، والمهندس مثنى عزيز، والذين قدموا النموذج الأولي لروبوت يعمل بالطاقة الشمسية، للاستخدام على المدى الطويل في عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

جامعة الإمارات
كلية الهندسة
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