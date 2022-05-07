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تعاون بين جمارك دبي و«التقنية» في العمل التطوعي
تعاون بين جمارك دبي و«التقنية» في العمل التطوعي
8 مايو 2022 01:15

دبي (وام)

 أعلنت جمارك دبي عن تعاون مثمر مع كليات التقنية العليا دبي أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين، في إطار إرساء قواعد العمل التطوعي والمجتمعي المشترك، والمساهمة بشكل أساسي في المبادرات التطوعية والمجتمعية التي أطلقتها جمارك دبي خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها السنوية «خيرُ الأيام»، لاسيما مبادرتي «سواعد الفرضة»، و«إفطار صائم». 
وكشفت الدائرة عن مساهمة كليات التقنية العليا، كشريك استراتيجي وراعٍ لمبادرة سواعد الفرضة، وتوفير مواد غذائية ومشروبات للمساهمة في كسر صيام مرتادي الطرق من سائقي المركبات قُبيل أذان المغرب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الطلاب كمتطوعين للمساهمة في تجهيز الوجبات الخاصة من خلال وجودهم مع موظفي الدائرة بمقرها الرئيسي في ميناء راشد.

رمضان
دبي
جمارك دبي
كليات التقنية العليا
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