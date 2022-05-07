الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 20:20 والمد الثاني عند الساعة 04:40 والجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند 22:10. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.