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الإمارات
لأول مرة.. الاحتفال بيوم الإمارات الطبي
لأول مرة.. الاحتفال بيوم الإمارات الطبي
7 مايو 2022 16:02

سامي عبد الرؤوف (دبي)
تنظم الجهات الصحية والمعنية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، حزمة من الفعاليات والأنشطة، للاحتفال بـ " يوم الإمارات الطبي" لأول مرة، تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. 
وتقام الاحتفالات والفعاليات تحت شعار «الإمارات تقدركم»، مما يدل على أن دولة الإمارات تقدر كافة الكوادر الطبية بمختلف فئاتها الذين أثبتوا كفاءة في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي. 
وكان اعتماد المجلس الوزاري للتنمية وبدعم من وزارة تنمية المجتمع التاسع من مايو من كل عام يوماً خاصاً للاحتفاء بـ "يوم الإمارات الطبي"، للتعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية ومزودي الخدمات الصحية وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات والمنشآت الصحية المختلفة، والإنجازات الرائدة التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، ولتكريم الكوادر الطبية المميزة ودعمهم بكافة الأشكال كونهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الطبية الرائدة في دولة الإمارات. 
ويجسد هذا الحدث، التوجيهات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق الريادة والتنافسية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

الإمارات
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