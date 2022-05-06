بالتعاون مع «زايد العليا لأصحاب الهمم».. 20 مركزاً للتخاطب في 12 محافظة مصرية

القاهرة (وام)

افتتحت وزارة الشباب والرياضة المصرية - من خلال مكتب «قادرون باختلاف».. 20 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية في 12 محافظة مصرية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في يونيو الماضي لإنشاء 60 مركزاً للتخاطب بمحافظات جمهورية مصر العربية على مدار 3 سنوات بواقع 20 مركزاً في كل عام، تنتهي في 2023، وذلك من خلال شركة القابضة - ADQ - بالقاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هو باكورة المشروعات الكبيرة الممتدة بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا، والتي تجسد قيم ومعاني نبيلة، وتُعد دليلاً على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، وفي رسالة حب جديدة من الإمارات الشقيقة إلى مصر، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وشعباً على ما تقدمه من دعم لمصر على كل الأصعدة والمستويات، تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

وتم تجهيز هذه المراكز داخل مراكز الشباب بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات «التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي» بالإضافة إلى التقييم النفسي، حيث تم افتتاح مركزين تخاطب بمحافظة المنيا هما «مركز شباب بني أحمد، ومركز شباب ماقوسة» و3 مراكز تخاطب بمحافظة أسيوط وهم «مركز شباب ناصر، ومركز شباب موشا، ومركز شباب صدفا»، وأيضا مركزي تخاطب بمحافظة الإسكندرية هما «مركز شباب كرموز، ومركز شباب النصر».

كما تم افتتاح مركزي تخاطب بمحافظة القليوبية هما «مركز شباب العمار، ومركز شباب مساكن اسكو» وافتتاح مركز تخاطب داخل مركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وآخر بمحافظة الأقصر داخل مركز شباب نجع الخطباء، ومركز تخاطب بمحافظة الوادي الجديد داخل مركز شباب الخارجة، كما تم افتتاح مركز تخاطب بمحافظة أسوان داخل مركز شباب بدر. وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مركزي تخاطب هما «مركز شباب شطوره، ومركز شباب مدينة سوهاج»، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مركزين هما «مركز شباب قحافة، ومركز شباب العامرية»، كما تم افتتاح مركزين في محافظة بني سويف وهم «مركز شباب العبور، ومركز شباب ببا، وتم افتتاح مركز تخاطب في محافظة قنا داخل مركز شباب مدينة العمال.

وأعلنت وزارة الشباب المصرية أنه جاري تجهيز 8 مراكز تخاطب أخرى للافتتاح في الفترة المقبلة، ففي محافظة مطروح يتم تجهيز مركز شباب مطروح، وفي محافظة القليوبية يتم تجهيز مركز شباب الاحراز، وفي محافظة المنوفية يتم تجهيز مركزي شباب السادات وسلامون قبلي، كما يتم تجهيز مركزي شباب سيدي سالم وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وفي محافظة المنيا جاري تجهيز مركز شباب ناصر ملوي، وفي محافظة الجيزة جاري تجهيز مركز شباب الصف.

ويستهدف مشروع إنشاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات«التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك»، كما تم تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، وتكامل حسي، وتنمية تخاطب.