محمد بن راشد: عزمنا كبير.. ونخطط لمستقبل الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تتطلع لتكون الأفضل عالمياً في التعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا، ولديها خطط لسنين قادمة حتى تكون النموذج الذي يحتذى به.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه، في الفيديو: «كانت دبي صغيرة، ولكن كان عزمنا كبيراً، نحن نريد أن نسبق العالم «موب شجاعة وبس»، ولكن تخطيط..عندنا خطط للإمارات كلها، خطط إلى عدة سنين قادمة حتى نكون نموذجاً يحتذى به في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، بالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا.. أن نكون نحن المثال الأمثل».