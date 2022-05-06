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عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الجروان والمنصوري
عبدالله بن سالم القاسمي خلال الحفل (وام)
7 مايو 2022 01:00

الشارقة (وام)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه معالي أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة وليد فلاح المنصوري.
كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

عبدالله بن سالم القاسمي
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الشارقة
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