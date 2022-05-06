صيانة 261 ألف متر مربع من الطرق الداخلية بمدن الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعادت بلدية منطقة الظفرة بتأهيل وصيانة أكثر من 261 ألف متر مربع من الطرق في مختلف مدن منطقة الظفرة ضمن أعمال الصيانة الدورية للطرق والبنى التحتية كما أنجزت البلدية أعمال صيانة تشققات طبقة الإسفلت على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للصيانة الدورية للبوابات الإلكترونية على الطرق الخارجية وذلك ضمن خطة البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتتضمن أعمال الصيانة والتأهيل التي تقوم بها البلدية صيانة (الكربستون) والأرصفة والمناطق المتضررة وتحسين الطرق الرئيسة والفرعية للأراضي السكنية والدوارات بالإضافة إلى تركيب وإعادة تأهيل وصيانة اللوحات الإرشادية المرورية بهدف رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.