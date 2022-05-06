كهرباء دبي تكرم خريجي «المدرب التنفيذي» للرشاقة المؤسسية

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي في خيمة الابتكار في مركزها الرئيس حفلاً تكريمياً لخريجي برنامج «المدرب التنفيذي» الذي أطلقته الهيئة بهدف بناء الكفاءات والقدرات التدريبية لدى موظفيها وترسيخ معارفهم حول أحدث النهج العملية في هذا المجال. وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة في مختلف مجالات التدريب والتي امتدت على مدى ستة أشهر بمشاركة 20 موظفاً من سفراء الرشاقة المؤسسية وكبار المدراء في الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن برنامج «المدرب التنفيذي» يأتي انسجاماً مع البرامج التي تطلقها الهيئة لتمكين كوادرها وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من الخبراء والقادة في مجال الرشاقة المؤسسية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات الإحلالية ليتولوا زمام القيادة في قطاعي الكهرباء والمياه.

وأضاف: «تسعى الهيئة لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل وتعتبر أن التطور المستمر ضرورة حتمية لمواكبة التغيير وتحويل التحديات إلى فرص في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل.. وكان لمرونة الهيئة ورشاقتها دور بارز في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم».