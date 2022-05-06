مدير «المختبرات الوطنية» في «التغير المناخي» لـ«الاتحاد»: إضافة مختبر المستحضرات البيطرية ورقمنة الخدمة

شروق عوض (دبي)

أكدت كلثم كياف مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن استحداث قسم الغذاء الحيواني والأعلاف التابع لإدارة المختبرات الوطنية في الوزارة، بإضافة مختبر المستحضرات البيطرية ورقمنة الخدمة، جاء لتسهيل الخدمات للمتعاملين ورفع مستوى رضاهم، كما يختص المختبر بضمان كفاءة وفعالية الأدوية البيطرية واللقاحات ومطابقتها للمواصفات الفنية قبل التسجيل، وتضم قائمة فحوصاته (10) فحوصات مختلفة، منها فحص المادة الفعالة المعتمد من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس». وأوضحت كياف في حوارها مع «الاتحاد»، أن إدارة المختبرات الوطنية بذلت جهوداً حثيثة في مسيرتها لتعزيز الفحوصات في مختبريّ الأعلاف وجودة المستحضرات البيطرية من خلال إضافة تقنية «الكروماتوغرافي السائل» مع طيف الكتلة، التقنية هي الأعلى دقة للكشف عن المركبات الكيميائية في الأدوية البيطرية والأعلاف، وذلك لقياسها قطبية المركب مع كتلته الطيفية، للكشف وقياس الكمية والجودة في السلعة، كما تعتبر تقنية تأكيدية للكشف عن المركبات من سموم فطرية في الأعلاف أو مواد فعالة في الأدوية البيطرية. وأشارت إلى أن مختبر الغذاء الحيواني والأعلاف نفذ العام الماضي 2021 (1982) فحصاً لعينات من الغذاء الحيواني والأعلاف، مقابل (1841) فحصاً في عام 2020، لتحقيق عدة أهداف، منها التأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات والتشريعات السارية في دولة الإمارات، والتأكد من جودة وسلامة هذه الأغذية والأعلاف لحماية الثروة الحيوانية في الدولة.

وأكدت أنّ الوزارة أولت عناية خاصة بقطاع الصحة الحيوانية وتنميته، وخير دليل على ذلك ما تبذله بشكل مستمر من جهود في مجالات الأغذية الحيوانية والأعلاف ومهنة الطب البيطري والمستحضرات البيطرية وغيرها، حيث تهدف بشأن زيادة أعداد المواطنين المزاولين لهذه المهنة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بدعم وتشجيع برنامج «العلوم البيطرية» بداية كل سنة دراسية من خلال تدريب الطلبة الملتحقين في البرنامج وتأهيلهم للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي لديهم، في حين تحرص على التزام المنشآت البيطرية بإجراءات التشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للمستحضرات البيطرية، بهدف حماية صحة المجتمع والحيوانات من مخاطر الاستخدام العشوائي لهذه المستحضرات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الحيوي للدولة وغيرها الكثير من الأهداف.

ولفتت إلى أنه ضمن أحدث الجهود أيضاً، إطلاق الوزارة للبوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية خلال شهر مارس الماضي، حيث يأتي إطلاق البوابة بمثابة منصة رقمية شاملة لكافة المستحضرات الخاصة بهذا المجال، واستكمالاً لدور الوزارة في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، مشيرة إلى أن إجمالي المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة وفقاً للبوابة، بلغ 1517 مستحضراً بيطرياً.

وبيّنت أن أهداف البوابة تكمن في مساعدة الأطباء البيطريين العاملين في كافة المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية بالاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية والعامة والبيئية، بالإضافة إلى خفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء، لافتة إلى تحديث البوابة بشكل دوري، مع توفير كافة البيانات المتعلقة بالمستحضر البيطري والنشرات الداخلية له، بالإضافة إلى بيانات الشركة المصنعة واسم الوكيل المحلي وأي بيانات أخرى.

تنظيم الأعمال

وحول أهم الخطط المستقبلية لإدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أشارت إلى خطة اعتماد مختبرات خارج الدولة، وهي من أهم مشاريع التي بدأت الإدارة العمل عليها، وذلك لتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف المشروع تعزيز وتنظيم ريادة الأعمال في المنظومة التشخيصية لأمن وسلامة الغذاء وضمان تنوعه، وبناء فرص للأعمال تدعم استدامة الغذاء في الدولة، من خلال اعتماد مختبرات خارج الدولة لانسيابية حركة الإرساليات الزراعية والحيوانية والغذائية.

وأوضحت أن تأسيس هذا المشروع جاء تبنياً لحلول ابتكارية للتعامل مع التحديات لتطوير نظم غذائية مستدامة، وتلبيةً لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، من خلال مد جسور التعاون والشراكة مع الدول لضمان استدامة التنوع الغذائي، لافتة إلى أن المشروع ابتدأ من خلال تحديد أصناف ذات أولوية لكل من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه وأهم الدول المستهدفة لها، وحصر الشركات العالمية ذات الإمكانية التقنية والفنية وفقاً للمعايير العالمية.

تنظيم المستحضرات

وأكدت كياف أنّ الوزارة تعمل باستمرار على تنظيم قطاع المستحضرات البيطرية، من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بتسجيل المستحضرات، مما يضمن توفيرها آمنة وفعالة وذات جودة عالية ومواكبة لأهم المعايير والتشريعات المعمول بها دولياً وإقليمياً ومحلياً فيما يتعلق بتسجيلها، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمخاطر التعامل مع المستحضرات غير المرخصة والمقلدة والمغشوشة على صحة الحيوان وتأثيرها على إنتاجيته والخسائر الاقتصادية المترتبة على مربي الثروة الحيوانية جراء استخدام هذه الأدوية، وزيادة المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع بأسس وقواعد التخزين والنقل والتصنيع الجيد لتلك المستحضرات، مما يساهم في التكامل بين كافة العناصر للنهوض بمستوى قطاع الثروة الحيوانية.

خدمات ذكية

وحول الخدمات الذكية التي توفرها الوزارة والخاصة بمجالي المستحضرات البيطرية والأغذية الحيوانية والأعلاف، قالت مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «ضمن باقة الخدمات الخاصة بمجال المستحضرات البيطرية، خدمة إصدار وتجديد تسجيل المستحضرات والشركات المصنعة لها واعتماد المواد الأولية البيطرية، والمواد المطهرة والتشخيصية والمعدات والأجهزة والمستلزمات البيطرية ومواد رعاية الحيوان وغيرها، في حين تتمثل أهم الخدمات الخاصة بمجال الأغذية الحيوانية والأعلاف، خدمة الاعتماد لهذه الأغذية وإدراجها ضمن قوائم المواد المسموح باستيرادها للدولة وتشمل عدة مواد مثل الأعلاف الحيوانية المصنعة، والإضافات العلفية، والمكملات الغذائية، وأغذية حيوانات الرفقة، وأغذية حيوانات غير داخلة في السلسة الغذائية، وأغذية ومكملات غذائية لنحل العسل، وأغذية أحياء مائية مصنعة، وأغذية أحياء مائية غير مصنعة لغايات السماح بالاستيراد وفق الشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت أنه يحق للمنشآت المرخصة التقديم على طلبات اعتماد أعلاف حيوانية مصنعة أو إضافات علفية أو مكملات غذائية، في حال كانت ضمن فئة الحاصلين على تراخيص مثل مزاولة نشاط حيواني لنشاط تجارة الأعلاف الحيوانية، أو نشاط تجارة أغذية الحيوانات والطيور أو مستودع دوائي بيطري، وفي حال رغبت بالتقديم على طلبات اعتماد أغذية حيوانات الرفقة، يتوجب أن تكون ضمن فئة الحاصلين على تراخيص مثل مزاولة نشاط حيواني لنشاط تجارة الأعلاف الحيوانية ونشاط تجارة أغذية الحيوانات والطيور، أما في حال رغبت بالتقديم على طلبات اعتماد أغذية حيوانات غير داخلة في السلسلة الغذائية، فيتوجب أن تكون ضمن فئة الحاصلين على تراخيص مثل مزاولة نشاط حيواني لأنشطة حدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة وتجارة الأعلاف الحيوانية وتجارة أغذية الحيوانات والطيور، في حين إذا رغبت المنشآت بالتقديم على طلبات اعتماد أغذية أحياء مائية مصنعة وغير مصنعة، يتوجب أن تكون ضمن فئة الحاصلين على تراخيص مثل مزاولة نشاط حيواني لنشاط تجارة الأعلاف الحيوانية ونشاط تجارة أغذية الحيوانات والطيور، ومزرعة أحياء مائية.