100 ألف درهم تبرعاً لتفريج كربة نزلاء في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، يعقوب آل علي، رجل أعمال، الذي تبرع بمبلغ 100 ألف درهم دعماً للمعسرين والمسجونين على خلفية قضايا مالية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف فك كربهم ودعم الحالات الإنسانية.

وأثنى اللواء المر على مساهمة رجل الأعمال في تعزيز العمل الإنساني ومساعدة المُعسرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن تبرعه سيساهم في تفريج الكرب عن المسجونين على ذمة قضايا مالية، إضافة إلى المساهمة في شراء تذاكر سفر لمسجونين آخرين.

ولفت اللواء المر إلى أن تبرع رجل الأعمال يحقق جانب السعادة للمسجونين على ذمة قضايا مالية، وذلك عبر لم شملهم مع أسرهم، وهذا دور إنساني مهم تسعى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إلى تحقيقه دائماً، ويصب أيضاً في جانب الدور المجتمعي الذي تقوم به لخدمة المجتمع.