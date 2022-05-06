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قائد شرطة رأس الخيمة: القوات المسلحة لعبت دوراً محورياً في تثبيت قواعد الدولة
علي بن علوان
6 مايو 2022 20:24

رأس الخيمة (وام)

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إنه منذ توحيدها في عام 1976 لعبت القوات المسلحة الإماراتية دوراً محورياً في تثبيت قواعد الدولة على أرض صلبة تتخذ من ولاء وانتماء أبنائها ومنتسبيها وتضحياتهم بالغالي والنفيس نبراساً تسير عليه الأجيال في المسؤولية الوطنية وفي الحفاظ على مكتسبات الاتحاد وصيانتها والتصدي بكل حزم لأي مخاطر قد تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. 
وأضاف في كلمة له بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة: « إن أبناء القوات المسلحة ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء في ميادين الشرف وقدموا الشهيد تلو الشهيد في سبيل الذود عن حياض الوطن»، مؤكداً أن قيادة الإمارات تحرص دوماً على رفد قواتها المسلحة بأحدث العدة والعتاد وآخر ما توصلت إليه الاختراعات في مجال العمل العسكري سعياً لمواكبة التطور وتوطيد أركان الوطن وكيانه الاتحادي مما جعل من قواتنا المسلحة كياناً صلباً قوياً حقق العديد من النجاحات المشهودة». 
ولفت إلى أنه في هذه المناسبة العزيزة نستذكر تضحيات شهداء الوطن والواجب الذين قدموا أرواحهم نصرة للمظلوم وحفاظاً على أمن واستقرار الدولة التي حرصت على إنشاء الكليات والمنشآت العسكرية لتخريج أبنائها لحمل راية الدفاع عن الوطن في الوقت الذي كان ولا يزال للصناعات العسكرية الإماراتية بأيد وطنية دور في تعزيز مسيرة قواتنا المسلحة رمز العزة والمنعة والفخار.

ذكرى توحيد القوات المسلحة
علي عبد الله بن علوان النعيمي
القوات المسلحة الإماراتية
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القوات المسلحة
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