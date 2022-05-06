قائد عام شرطة دبي يحقق أمنية طالب من أصحاب الهمم

استجاب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لأمنية الطالب خالد عبدالرحمن العمري 15 سنة من أصحاب الهمم بلقائه، واستقبله معاليه في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بعد أن أبدى الطالب رغبته لقائه وإجراء حديث ودي معه.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالطالب، مؤكداً أن أبواب القيادة العامة لشرطة دبي مفتوحة دائماً لكافة فئات المجتمع، وتحرص على إسعاد أفراد. ورد القائد العام لشرطة دبي على جميع استفسارات الطالب خصوصاً في مجالات العمل الشرطي، إذ أكد الأخير شغفه بشرطة دبي ورغبته في التعرف عن قرب على إداراتها ومراكزها، وتجول خالد العمري في إحدى الدوريات الفارهة في محيط القيادة العامة لشرطة دبي، وهو ما أشعره بالسعادة والامتنان.

وسلم معاليه هدية تذكارية من شرطة دبي إلى الطالب خالد عبدالرحمن العمري والتقط بصحبته الصور التذكارية. وعبر الطالب خالد عن سعادته البالغة لاستقبال القائد العام لشرطة دبي له، مشيراً إلى أن اللقاء كان فرصة له للحديث مع القائد عن هواياته وأهدافه المستقبلية، وأنه وجد تشجيعاً وحصل على نصائح مفيدة ليطبقها في حياته.