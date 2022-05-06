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محمد بن زايد يهنئ هاتفياً الرئيس الفرنسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية
محمد بن زايد
6 مايو 2022 17:59

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - خلال اتصال هاتفي - مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ..علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل دعمها والارتقاء بها في مختلف المجالات. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الرئيس الفرنسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً متمنياً له النجاح والتوفيق في قيادة فرنسا الصديقة نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء. وعبر سموه عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الرئيس الفرنسي خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين ومواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
 من جانبه شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته بفوزه في الانتخابات فيما هنأ سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد ..وتمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار ..مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
إيمانويل ماكرون
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