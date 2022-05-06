الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزرالثاني عند 21:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:11.