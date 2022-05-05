الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«قواتنا المسلحة».. صمام أمان دولة الاتحاد
«قواتنا المسلحة».. صمام أمان دولة الاتحاد
6 مايو 2022 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل دولة الإمارات، اليوم،  بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، لتكون صمام أمان الوطن، والذود عنه وحماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد. ويمثل 6 مايو من كل عام أحد الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن، ففي هذا اليوم من عام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة لتشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتية، ولتكون حصنها المنيع في مواجهة كل من تسوّل له نفسه تهديد أمنها واستقرارها. 
وحظيت القوات المسلحة الإماراتية في جميع مراحل بنائها بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة، والتي حرصت على توفير كافة الإمكانات للقوات المسلحة، وتزويدها بأحدث الأسلحة وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك دعماً لكفاءتها القتالية المتكاملة لتصبح في طليعة الجيوش الحديثة بما حققته من نقلات نوعية متلاحقة. وشكّل العنصر البشري محور عملية التحديث والتطوير في قدرات القوات المسلحة، سواء على مستوى العلمي أو التدريبي، حيث عمدت الإمارات إلى إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهيلاً عسكرياً يلائم متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات مدنية مرموقة لدعم العنصر البشري. 

الإمارات
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
الرياضي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©