ولي عهد دبي: توحيد القوات المسلحة نقطة تحول مهمة

دبي (وام)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنه في السادس من مايو من كل عام نتوقف أمام حدث كبير شكل علامة فاصلة ونقطة تحول مهمة في تاريخ الإمارات، وركيزة رئيسة قام عليها صرح دولة الاتحاد.

وأكد سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، أنه بفضل فطنة قائد محب لشعبه، وحرص والد أراد لأبناء وبنات وطنه أن يكونوا في أعلى مراتب التميز وأن يتصدروا مصاف الأمم والشعوب صانعة المستقبل، كان القرار الحكيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدعم إخوانه القادة المؤسسين توحيد القوات المسلحة الإماراتية، لتكون الدرع الذي يحمي مقدرات الوطن، ويصون عليه سيادته وهيبته، والسيف الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمكتسباته أو تهديد سلامته. وأضاف: «اليوم، نوجه تحية إعزاز وتقدير واجبة لأبطالها البواسل وضمن مختلف المواقع والميادين، لما قدموه ويقدمونه من بذل وعطاء وتضحيات، ذوداً عن حياض الوطن وصوناً لمكانته وحفظا لرايته عالية في سماء العزة والكرامة». ونوه سموه بما سطره أبطال القوات المسلحة من أروع ملاحم الوطنية والفداء ليظل اسم الإمارات دائماً شامخاً ومنيعاً ليقدموا المثال والقدوة في الانتماء لهذه الأرض الطيبة والولاء لقيادتها الرشيدة، والمبادرة لتلبية نداء الواجب في كل وقت وحين، معاهدين الله تعالى على بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة اسم الإمارات بين الأمم صانعة التاريخ، وتأكيد إسهامها الإيجابي المؤثر في نشر مقومات الأمن والسلام والاستقرار في مناطق متفرقة من العالم. وأكد أن القوات المسلحة كانت وستظل السياج الحامي لهذه المسيرة المباركة التي تتقدم معها الإمارات بخطى حثيثة نحو مستقبل تسعى فيه لتبوؤ مواقع ريادية جديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: «لقد كانت إسهامات قواتنا المسلحة الباسلة في مختلف ميادين العطاء والفداء تجسيدا للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشيم شعبها الأبي وخلقه النبيل... وكما كانت خلال الخمسين عاما الماضية داعما لنصرة الحق ومساندة الأشقاء، والمستضعفين في شتى بقاع العالم ستبقى خلال الخمسين المقبلة رمزا للبطولة والشجاعة والتضحية بلا حدود، وتقديم يد العون لكل من يحتاجها امتداداً للدور الإنساني الكبير الذي أسهمت به قواتنا المسلحة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، وعلى قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، انطلاقاً من عقيدتها الراسخة في الانتماء للوطن الذي تبيت ساهرة على أمنه وسلامته وازدهاره».