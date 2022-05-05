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ولي عهد الشارقة: توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت عليها بلادنا
ولي عهد الشارقة: توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت عليها بلادنا
6 مايو 2022 02:06

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إن توحيد القوات المسلحة يعد أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت إليها بلادنا وهي تخطو في طريق الاتحاد والتقدم والتطور فكان أن تكونت قوات مسلحة موحدة وأمينة على أرضها وشعبها، لتؤدي أجل الأدوار والأعمال في خدمة الوطن وتعكس البنيان القوي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعد إحدى ثمرات الفكر الحكيم والرؤية السديدة للقادة المؤسسين، والتي نعيش ثمارها اليوم أمناً وسلاماً ومنعة وقوة. 
وأضاف سموه -في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» أنه في كل عام يتجدد الاحتفال بهذه الذكرى، وفيها نثمن جهود القيادة الرشيدة لدعم القوات المسلحة ورفدها بكل ما تحتاجه من عتاد وتدريبات وتطبيقات تجعلها في أعلى درجات الجاهزية، إلى جانب تدافع الشباب للانضمام إليها والانخراط في صفوفها بكل حب ووطنية وانتماء. ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى كافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، متمنيا للبلاد مزيدا من التطور والتقدم والنماء، ودعا الله تعالى أن يحفظها وشعبها وأن يديم علينا نعمه وأمننا ويقوي عضد قواتنا المسلحة وهي تدافع عن الأرض والأهل والوطن.

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