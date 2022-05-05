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عبدالله بن سالم: قواتنا المسلحة صمام أمان النهضة
عبدالله بن سالم: قواتنا المسلحة صمام أمان النهضة
6 مايو 2022 02:06

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، تمثّلُ يوماً من أعظم الأيام ومناسبة من أعظم المناسبات الوطنية في الدولة، حيث كانت وما تزال صمام الأمان للنهضة الحديثة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة-: منذ توحيد القوات المسلحة توالى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مؤمنةً بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة، وأهميتها في الدفاع عن الوطن وأهله وأرضه وترابه، وحتى تتطور قدراتها العسكرية في كافة المجالات، لتكون مصدر فخرٍ وعزٍ وانتماء لكل فرد من أفراد مجتمعنا الأصيل، في كل عامٍ نحيي هذه الذكرى ونحن نشدُّ على أيدي أبنائنا وبناتنا وهم يحملون لواء الدفاع عن البلاد، ويقومون بواجباتهم، كما نترحم على شهداء الوطن والواجب في كافة المجالات. ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعياً المولى عز وجل أن ننعَم باستمرار الأمن والأمان وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار.

الإمارات
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الشارقة
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