سلطان بن أحمد القاسمي: توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: في مثل هذا اليوم العظيم من أيام دولة الإمارات العربية المتحدة، نحتفي بالقرار التاريخي الحكيم بتوحيد القوات المسلحة، لتبدأ بلادنا مسيرة كبيرة نحو التقدم والنهضة والنماء، تحرسها قواتنا الموحدة القوية والتي تدافَع أبناء وبنات الإمارات للعمل فيها في مختلف المجالات، ولتكون قوات سلام وتنمية وعطاء لا محدود.

جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها إلى مجلة «درع الوطن» في ما يلي نصها: «إنه في مثل هذا اليوم العظيم من أيام دولة الإمارات العربية المتحدة، نحتفي بالقرار التاريخي الحكيم بتوحيد القوات المسلحة، لتبدأ بلادنا مسيرة كبيرة نحو التقدم والنهضة والنماء، تحرسها قواتنا الموحدة القوية والتي تدافع أبناء وبنات الإمارات للعمل فيها في مختلف المجالات، ولتكون قوات سلام وتنمية وعطاء لا محدود، وفي كل عام تحتفل بلادنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوب أهل الإمارات، تستدعي الذاكرة المراحل المختلفة التي عاشتها قواتنا المسلحة، والدعم الكبير والجهود المبذولة لتطويرها وتقدمها، لتكون على أعلى الدرجات في الجاهزية لأداء أدوارها المأمولة، ومساهمتها المباشرة في كافة خطط التنمية المستدامة التي ترتكز عليها بلادنا لتتبوأ المراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات التنموية.