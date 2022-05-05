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ولي عهد عجمان: توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية عزيزة
ولي عهد عجمان: توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية عزيزة
6 مايو 2022 02:06

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة هي ذكرى وطنية عزيزة وغالية واستثنائية وتمثل علامة فارقة ومضيئة ومميزة في تاريخ وطننا الحبيب وتحول على درجة كبيرة من الأهمية والاستثنائية في جيش دولتنا الحبيبة الإمارات.
جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها إلى مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة، قال فيها: «في هذا اليوم الأغر تتجسد كل معاني الفخر والاعتزاز والشموخ والإباء ونحن نحتفل بذكرى وطنية عزيزة وغالية واستثنائية وتمثل علامة فارقة ومضيئة ومميزة في تاريخ وطننا الحبيب وتحول على درجة كبيرة من الأهمية والاستثنائية في جيش دولتنا الحبيبة الإمارات، حيث نحتفل اليوم بالذكرى السادسة والأربعين على توحيد قواتنا المسلحة وفاء وتجديداً للعهد وحفظاً لهذا الإنجاز التاريخي الذي شكّل منعطفاً مهماً في مسيرتنا المباركة نحو تحقيق ممسكات الوحدة الوطنية والأهداف القومية تحت مظلة واحدة هي اتحاد دولتنا الغالي والعزيز ففي هذا اليوم اتخذ المؤسس، طيب الذكر الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برؤيتهم الواضحة والواثقة والاستشرافية لمستقبل هذا الوطن قرارهم التاريخي في السادس من مايو عام 1976م بتوحيد القوات المسلحة وبناء جيش موحد يحمي الأرض والعرض ويصون الأمن ويحفظ الاستقرار ويعزز الإنجازات والمكتسبات ويعلي راية الاتحاد.

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الإمارات
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