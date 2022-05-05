ولي عهد رأس الخيمة: قرار توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من العام 1976 يمثل علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات وقراراً مصيرياً اتخذه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسون «رحمهم الله» في ذاك التوقيت المهم ساهم في تعزيز قوة الاتحاد ودعم أركانه واستقراره في مواجهة التحديات.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة في كلمة بمناسبة الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة.. إن قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة واحدة وعلم واحد وما يحمله من دلالات على وحدة الكلمة وقوة الاتحاد جاء استجابة للرؤية الثاقبة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين وطموحات شعب دولة الإمارات في بناء قوة دفاع موحدة تصون مقدرات الشعب وتحمي مكتسبات الاتحاد، وتذود عن أمن الوطن براً وبحراً وجواً، ليزداد اتحاد دولة الإمارات بعد الـ6 من مايو 1976 قوة وعزة ورفعة ومنعة.

وأضاف سموه: «لقد كان قرار توحيد القوات المسلحة الانطلاقة الحقيقية نحو عملية تطوير شاملة لتأسيس قوة عسكرية متقدمة تتبنى قيم السلام والإنسانية، وتساهم مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي».. مشدداً على أن الدور الوطني للقوات المسلحة الإماراتية تجاوز حدود الوطن إلى المساهمة في مهام إنسانية وإغاثية وإنمائية على المستويين الإقليمي والعالمي ما عزز من مكانة دولة الإمارات على الخريطة الدولية باعتبارها قوة دفاعية وإنسانية، إلى جانب مكانتها السياسية والاقتصادية والحضارية. وقال سموه: «لقد حظيت قواتنا المسلحة بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى أضحت اليوم نموذجاً للمؤسسة العسكرية المتقدمة والمؤهلة. وأكد أن القوات المسلحة شهدت منذ توحيدها نقلة نوعية كبيرة بسواعد أبناء الإمارات المخلصين الذين نذروا أنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه. وقال سموه: «وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية فإننا نستشعر كل معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات إخواننا أبناء القوات المسلحة وأدوارهم الوطنية التي سيخلدها التاريخ لتظل دولة الإمارات وطن الأمن والاستقرار وأرض النماء والرخاء». ورفع سمو ولي عهد رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى، عز وجل، أن يديم على قيادتنا الرشيدة التوفيق والسداد، وعلى دولة الإمارات العزة والأمن والاستقرار والازدهار.