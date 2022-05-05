طحنون بن محمد: توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة

العين (وام)

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وكافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وقيادتها، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وأكد سموه -في كلمة له بهذه المناسبة- أن ذكرى توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من كل عام مناسبة عزيزة على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة.

وثمّن في هذه المناسبة الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة خلال العقود الماضية منذ تاريخ توحيدها في الدفاع عن مصالح ومكتسبات الوطن، وما سطرته من بطولات يشهد بها القاصي والداني في دعم الأشقاء والأصدقاء لحفظ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن هذه المناسبة فرصة نستذكر من خلالها تضحيات أبنائنا الشهداء من القوات المسلحة الذين قدموا أنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا، مؤكداً أن هذه التضحيات ستبقى وسام فخر واعتزاز ونبراساً للأجيال القادمة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن تبقى قواتنا المسلحة حصناً للأمن والأمان، وسياجاً منيعاً لحفظ أمن الوطن وعوناً للشقيق والصديق.