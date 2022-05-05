الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
طحنون بن محمد: توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة
طحنون بن محمد: توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة
6 مايو 2022 02:06

العين (وام)

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وكافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وقيادتها، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وأكد سموه -في كلمة له بهذه المناسبة- أن ذكرى توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من كل عام مناسبة عزيزة على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة. 
وثمّن في هذه المناسبة الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة خلال العقود الماضية منذ تاريخ توحيدها في الدفاع عن مصالح ومكتسبات الوطن، وما سطرته من بطولات يشهد بها القاصي والداني في دعم الأشقاء والأصدقاء لحفظ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. 
وقال إن هذه المناسبة فرصة نستذكر من خلالها تضحيات أبنائنا الشهداء من القوات المسلحة الذين قدموا أنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا، مؤكداً أن هذه التضحيات ستبقى وسام فخر واعتزاز ونبراساً للأجيال القادمة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن تبقى قواتنا المسلحة حصناً للأمن والأمان، وسياجاً منيعاً لحفظ أمن الوطن وعوناً للشقيق والصديق.

طحنون بن محمد
الإمارات
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
الرياضي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©