خليفة بن طحنون: توحيد القوات المسلحة يجسد تلاحمنا وإرادة قيادتنا القوية

أبوظبي (وام)

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «إن القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور بارز ومهم في تحقيق أهداف الاتحاد، والمضي قدماً في تعزيز مسيرة النمو والعطاء وتعزيز التلاحم والهوية الوطنية، والانتماء إلى الوطن والشعب في مواجهة التحديات»، مؤكداً أن منتسبي القوات المسلحة أبطال سلام، كما هم أبطال في ساحات الكرامة والفداء.

وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة: «إن قواتنا الباسلة ومنذ تأسيس الدولة كانت ولاتزال الحصن المنيع والسياج القوي»، وأكد أن توحيد القوات المسلحة كان أحد أهم الإنجازات التي سطرها الآباء المؤسسون، بعد أن فرغوا من بناء الدولة وتوطيد أركان الوحدة التي نفخر بها. وقال: «يجسد هذا اليوم حكاية وحدتنا وتماسكنا وقوة إرادة قيادتنا الرشيدة». وقال:«ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نستذكر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية قصصاً للعطاء والبذل والتضحية والولاء في ساحات وميادين الشرف، وهم يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الحق، وصوناً لمبادئ الدولة وقيمها النبيلة، فقد كتب هؤلاء الأبطال وحفروا أسماءهم بحروف من نور في سجل الوطنية. وأضاف أن بطولاتهم ستظل على الدوام مشاعل نور تضيء لنا دروب المستقبل لننهل منها دروس حب الوطن والانتماء للأرض، والدفاع عنها بكل غال ونفيس.